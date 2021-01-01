اسرائيل : معدل قياسي بتسجيل 3269 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

سجلت إصابات كورونا معدل قياسي لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تشخيص 3269 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة، رغم استقرار نتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان الصحة، فإن 200 ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عادوا إلى البلاد بعد رحلة سياحية، منهم 53 مصابا عادوا من تركيا، و30 مصابا من اليونان، و19 مصابا من أميركا، و16 مصابا من مصر، و11 مصابا من فرنسا، و11 مصابا من بلغاريا، 9 من جورجيا، كما شخصت إصابات كورونا لقادمين من دول إسبانيا، الأردن، إيطاليا، بولندا، المغرب، رومانيا، أوكرانيا وبلجيكا.

ومع تفشي الفيروس وبظل الإجراءات الوقائية التي يتم اعتمادها، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 98 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 3.3% منها موجبة، في مؤشر لاستقرار النتائج التي سجلت في الأيام السابقة معدلات أعلى.

ومع الارتفاع بمعدل الإصابة والعدوى، يرقد في مستشفيات البلاد 449 مصابا بينهم 237 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 48 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، ارتفع عدد البلدات السكنية المصنفة حمراء، وهناك 18 بلدة ضمن القائمة الحمراء وهي: أور عكيفا، وبات يام، وبيسان (بيت شان)، وكريات موتسكين، وكريات ملاخي، والعفولة، وكريات جات، وديمونة، وسخنين، وكفار يونا، وحتسور الجليل، ونيتفوت، وحريش، وسدروت، وكريات يام ومزكيرت باتيه.

وللحد من تفشي الفيروس، تواصل صناديق المرضى حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا، وتظهر الإحصاءات بأن 180 ألف مواطن بجيل 60 عاما وما فوق تلقوا الجرعة الثالثة، علما أن نحو 1.4 مليونا من هذه الشريحة العمرية تلقوا الجرعة الثانية، ما يعني أن نسبة التطعيم بالجرعة الثالثة بلغت 13%.

ومع استمرار تسجيل معدل قياسي يوميا بالإصابات، تتجه وزارة الصحة إلى فرض المزيد من التقييدات والإجراءات المشددة لقطع سلسلة العدوى، حيث تتجه لاعتماد "الشارة البنفسجية"، ما يعني الحد من التجمهر في الأسواق والمراكز التجارية والمحلات التجارية وأسواق الشوارع.

ويأتي ذلك، فيما أقرت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابنيت كورونا)، مساء الثلاثاء، فرض ارتداء الكمامات الواقية على المتجمهرين في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى تشديد قيود "الشارة الخضراء"، في ظل الارتفاع الحاد بالإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا.

وتضمنت القرارات توصية بانتقال القطاعين العام والخاص إلى آلية العمل عن بعد، فيما تقرر أن تستوعب الوزارات الحكومية 50% من موظفيها. وتدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 8 آب/ أغسطس الجاري.