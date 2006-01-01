سحب قرعة بطولة الناشئين في غزة

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية، الثلاثاء، قرعة بطولة الناشئين مواليد "2006 فما فوق".

ويشارك في البطولة 30 ناديا وأكاديمية, بواقع 15 في فرع "غزة والشمال"، ومثلهم في "الوسطى والجنوب"، إذ ستنطلق المنافسات صباح الجمعة الثالث عشر من الشهر الجاري, بواقع مباراتين على كل ملعب, علما أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة للأدوار الإقصائية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- فرع "غزة والشمال":

- المجموعة الأولى: التفاح، غزة الرياضي، أكاديمية تشامبيونز.

- المجموعة الثانية: الصداقة، نماء، الهلال.

- المجموعة الثالثة: المشتل، شباب جباليا، أكاديمية الوحدة.

- المجموعة الرابعة: خدمات الشاطئ، خدمات جباليا، الأهلي.

- المجموعة الخامسة: بيت حانون الأهلي، الشجاعية، أكاديمية المحترفين.

- فرع "الوسطى والجنوب":

- المجموعة الأولى: الصلاح، شباب الزوايدة، خدمات النصيرات.

- المجموعة الثانية: أهلي النصيرات، خدمات دير البلح، أكاديمية سكور.

- المجموعة الثالثة: الأقصى، خدمات خانيونس، شباب رفح.

- المجموعة الرابعة: خدمات المغازي، اتحاد خانيونس، أكاديمية القلعة.

- المجموعة الخامسة: جماعي رفح، الترابط، خدمات رفح.