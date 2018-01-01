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نجم مانشستر سيتي يرغب في العودة مجدداً للدوري الإسباني

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مانشستر سيتي يرغب في العودة مجدداً للدوري الإسباني



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بأن الإسباني إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في العودة للعب مجدداً في الليجا.

وانتقل إيميريك لابورت صاحب 27 عاماً للعب في صفوف مانشستر سيتي صيف 2018، قادماً من أتلتيك بلباو الإسباني بمبلغ 65 مليون يورو.

وبالرغم من حصول إيميريك لابورت على فرصة اللعب بشكلٍ مستمر مع مانشستر سيتي طوال المواسم الماضية، إلا أنه يرغب في العودة للعب في الدوري الإسباني مرة أخرى.

وأوضح موقع “90min” بأن المدافع إيميرك لابورت يضغط بقوة لمغادرة مانشستر سيتي، والعودة إلى موطنه إسبانيا.

وأوضح الموقع بأن الدولي الإسباني إيميريك لابورت لم يقرر بعد الفريق الذي سينضم إليه في الليجا، ولكن الأهم بالنسبة له هو العودة إلى الليجا، حيث لم يستطع التأقلم على العيش في إنجلترا.

الجدير بالذكر أن عقد إيميريك لابورت سينتهي مع فريقه الحالي مانشستر سيتي صيف عام 2025، وشارك في الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي 27 مرة، ونجح في تسجيل هدفين.

#مانشستر سيتي #الدوري الإسباني #ايميريك لابورت #الليجا #لابورت

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