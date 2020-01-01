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ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً بخصوص هازارد

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً بخصوص هازارد



وكالات / سما /

تلقى نادي ريال مدريد خبراً ساراً بشأن نجمه البلجيكي إدين هازارد، في الحصة التدريبية ليوم أمس الثلاثاء، حسبما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وعرفت تدريبات الريال الجماعية عودة هازارد ليشارك في جزء من المران مع بقية زملائه دون أي مشاكل، ما يقربه من العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات بالفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الملكي تحضيراته للموسم الجديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث بدأ الفريق أسبوعه الخامس من التدريبات.

وعرفت تدريبات الثلاثاء عودة الثلاثي البرازيلي إدير ميليتاو، كاسيميرو وفينيسيوس جونيور، وشارك الثلاثي بشكل طبيعي في المران الجماعي بعد خضوعهم لفحوصات كورونا وظهور نتيجتهم سلبية.

ويغيب فقط عن ريال مدريد في الوقت الحالي، اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، في الوقت الذي تعافى فيه النمساوي ديفيد ألابا من اصابته بفيروس كورونا.

وواصل الرباعي المصاب لوكا يوفيتش، داني كارفاخال، ماريانو دياز وفيرلان ميندي القيام بأعمال محددة في تدريبات الثلاثاء التي عرفت مشاركة عدة لاعبين من فريق الرديف.

#هازارد #ايدين هازارد #ريال مدريد

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