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تفاصيل عرض تشيلسي الجنوني لضم لوكاكو من إنتر ميلان

الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عرض تشيلسي الجنوني لضم لوكاكو من إنتر ميلان



وكالات / سما /

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتقدم بعرض جنوني للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من فريق إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أفاد، مساء أمس الثلاثاء، بأن الفريق اللندني يجهز عرضاً بقيمة 120 – 130 مليون يورو للحصول على توقيع لوكاكو من النيراتزوري في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعدما رفض بطل الدوري الإيطالي عرض تشيلسي الأول لضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لتوقيع الإسباني ماركوس ألونسو.

وينوي الفريق الإنجليزي منح لوكاكو عقداً طويل الأمد براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، حال موافقته على الانضمام لكتيبة ستامفورد بريدج.

صحفي إيطالي آخر أكد على الأنباء المتداولة، حيث وصف نيكولو شيرا، من شبكة سكاي إيطاليا، العرض بالصادم، مؤكداً أنه سيكون في حدود 130 مليون يورو.

واختلف شيرا مع رومانو على قيمة الراتب الذي يعرضه البلوز على لوكاكو حيث أفاد بأنه سيصل إلى 15 مليون يورو، على أن يكون العقد حتى صيف 2026.

#تشيلسي #إنتر ميلان #لوكاكو #روميلو لوكاكو

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