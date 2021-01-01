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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2893 فحصًا مخبريًا، دون تسجيل وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 12 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 116907إصابة بينها 1112 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 114695 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1100 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 50.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81700 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 108574 شخصًا.

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