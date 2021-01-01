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الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية

الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية



الاغوار / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، وشرعت بعمليات هدم واسعة.

 وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات: إن عمليات الهدم مستمرة منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الآن، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كبيرة طالت مساكن العائلات وحظائر الماشية وخزانات المياه، والخلايا الشمسية، بالإضافة للاستيلاء على عدة جرارات زراعية ومركبات خاصة.

وأفاد مراسلنا بأن عمليات الهدم طالت حتى الآن خيام ومنشآت وخلايا شمسية تعود للمواطنين هايل تركمان، ونائل تركمان، ومحمد دراغمة

يتبع...

#الاحتلال #الأغوار الشمالية #خربة ابزيق #هدم

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