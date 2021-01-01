الاحتلال يهدم محالّ تجارية في حزما ويعتقل 3 شبان في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء ، الشقيقين إياد وجميل وائل مشه، من مخيم بلاطة شرقي نابلس، بعد دهم منزل العائلة.

وفي قرية كوبر قضاء رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مينا البرغوثي، كما جرى اقتحام قرية أبو قش المجاورة.

وشهدت بلدة بيتا جنوبي نابلس فعاليات الإرباك الليلي، وسط الاحتفاء بنتائج الثانوية على قمة جبل صبيح.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ماهر زيتون (15 عاماً) من منزله بحي بئر أيوب، في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وهدمت قوات الاحتلال، محال تجارية في بلدة حزما بالقدس، ما أدى لازدحام مروري في البلدة، بسبب إغلاق الطرق لهدم المحال.