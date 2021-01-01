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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق في جنين واليامون وبيتا واقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بسلوان.

كما أبرزت الصحف الثلاث في عناوينها خبر نجاح جهود اللجنة الرئاسية بالتوصل إلى عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي أبو عيشة والجعبري في الخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- نجاح جهود اللجنة الرئاسية: عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي أبو عيشة والجعبري

- أعضاء كونغرس يطالبون بإغلاق منظمات مولت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات

- 71.37% نسبة النجاح في الثانوية العامة

- الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يسيطر على الانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب الديمقراطي للكونغرس في كليفلاند

- اصابة 10 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين وبيتا

- مغنية أميركية مشهورة تفقد آلاف المتابعين لترويجها ألبومها الجديد في اسرائيل

* "الأيام":

- ست إصابات بالرصاص خلال اقتحام جنين وجنود الاحتلال ينكلون بأربعة شبان في بيتا

- الاحتلال يسلم جثمان شهيد قصرة وتشييعه اليوم

- الأردن: لا نعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

- 71.37% نسبة النجاح في التوجيهي والفتيات يكتسحن كالعادة قوائم المتفوقين

- الخليل: عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي أبو عيشة والجعبري لمدة عام

* "القدس":

- إصابات بالرصاص والاختناق في جنين واليامون وبيتا واقتحام عدة أحياء بسلوان

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حسن من قصرة

- أعضاء كونغرس يطالبون بإغلاق منظمات مولت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات

- اللجنة الرئاسية تنجح في أخذ عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي والجعبري

- لا وفيات و181 اصابة بكورونا في الضفة وغزة

- 15 وفاة و3818 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل

#الصحف الفلسطينية

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