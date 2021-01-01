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وزير الخارجية السعودي : لن نطبع مع إسرائيل

الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي : لن نطبع مع إسرائيل



اأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي للانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل.وقال بن فرحان في منتدى اسبن الأمني أمس الثلاثاء، إنه من دون حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بطريقة مستدامة طويلة الأجل، لن يكون هناك أمن حقيقي مستدام في المنطقة، وأنه يجب إيجاد طريق لدولة فلسطينية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن إيران "تواصل جراتها" للانخراط فيما اسماه "نشاط سلبي" مثل إمداد الحوثيين في اليمن وتعريض الملاحة في الخليج للخطر.

وقال إن المملكة لا تعارض رغبة إدارة بايدن في نسخة "أطول وأقوى" من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وستدعم الصفقة طالما تضمن عدم حصول إيران على تكنولوجيا الأسلحة النووية.

وأضاف أن الرياض ترحب بإيران في حال كانت تسهم في الأمن بالمنطقة وتتصرف "بطريقة طبيعية لا تدعم الميليشيات ولا ترسل الأسلحة لجماعات مسلحة" وتتخلى عن البرنامج النووي الذي يمكن أن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية .

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