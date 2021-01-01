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وفاة عامل من المغير خلال عمله في كفرياسيف

الأربعاء 04 أغسطس 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عامل من المغير خلال عمله في كفرياسيف



رام الله / سما /

أعلنت عائلة أبو مويس في قرية المغير بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، عن وفاة ابنها الشاب رشيد عبد المجيد محمد يونس أبو مويس (١٨ عاما) ، اثناء عمله ببلدة كفرياسيف في الداخل.

وأفادت العائلة في تصريح صحفي، أن رشيد يعمل في الداخل منذ فترة وقد غادر منزل اسرته قبل يومين متوجها لعمله بشكل طبيعي ، وعصر اليوم ، وخلال عمله تعرض لانتكاسة صحية مباغته وسقط على الارض فاقدا الوعي حيث نقل لمستشفى نهاريا الاسرائيلي واعلن الاطباء وفاته .

ونقلت العائلة عن عمه الذي يعمل معه انه قد يكون تعرض لضربة شمس ، لكن العائلة لا تزال تنتظر نتائج التشريح من المستشفى الاسرائيلي .

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