"معتقلي الرأي": تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

الرياض/سما/

أفاد حساب معتقلي الرأي مساء الثلاثاء 03/08/2021 بأنه قد تقرر تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية.

وأضاف" من المقرر أن تعقد الجلسات الأسبوع المقبل، وستكون على دفعات بين يومي الأحد والخميس 8 - 12 أغسطس، علماً أن الجلسات كانت مجدولة سابقاً في شهر اكتوبر.

????عاجل

تأكد لنا خبر تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، حيث من المقرر أن تعقد الجلسات الأسبوع المقبل، وستكون على دفعات بين يومي الأحد والخميس 8 - 12 أغسطس، علماً أن الجلسات كانت مجدولة سابقاً في شهر اكتوبر.

نتمنى لهم الحرية قريباً ولـ #معتقلي_الرأي — معتقلي الرأي (@m3takl) August 3, 2021



يذكر أن الدكتور محمد الخضري القيادي في حركة حماس (81 عاما) ونجله الدكتور هاني، فلسطينيا الجنسية، اعتقلا منذ أكثر من عام في المملكة العربية السعودية، وحرما من الاتصال بمحام، كما تعرضا لانتهاكات جسيمة، فيما كشف عن قيام السلطات السعودية، بتحديد مواعيد لتقديم عشرات الفلسطينيين والأردنيين للمحاكمات، بتهمة “دعم كيان إرهابي”.وفق "أمنستي"

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن صحة الدكتور محمد المُصاب بمرض السرطان، ما يجعله عرضة لخطر كبير بسبب فيروس “كورونا” وهو يحتاج رعاية طبية عاجلة وعلاجا من السرطان. وكانت “أمنستي” قالت إن الخضري مثُل في محاكمة جماعية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تختص بـ”مكافحة الإرهاب” في السعودية، وجاءت المحاكمة على خلفية تهم “ملفقة “مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

وكانت حماس أعلنت عن اعتقال الخضري بعد أربعة أشهر، بعد أن تركت الباب مواربا أمام الوساطات التي فشلت في دفع السعودية لإطلاق سراحه، لتعلن لاحقا عن استهجانها من قيام جهاز مباحث أمن الدولة السعودي باعتقال الخضري، من دون أي مبرر ضمن حملة شملت العديد من الفلسطينيين المقيمين في المملكة.

وكان رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج رأفت مرة، أعرب عن تخوفه بشكل كبير على صحة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية بسبب انتشار وباء “كورونا”، ولفت إلى أن حماس تواصلت خلال الأشهر السابقة مع جهات إقليمية، بهدف الاطلاع على أوضاع المعتقلين، وفي مسعى إنساني من أجل طلب إطلاق سراحهم، وأكد أن الحركة وجهت رسائل للسلطات السعودية مباشرة وعبر عدة قنوات أيضا.



