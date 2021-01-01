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الإعلان الجديد للجزء الثاني من فيلم "فينوم" يثير ضجة بعد ساعات من طرحه... فيديو

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان الجديد للجزء الثاني من فيلم "فينوم" يثير ضجة بعد ساعات من طرحه... فيديو



وكالات


أثار الإعلان الجديد للجزء الثاني من فيلم "فينوم"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية ضجة على شبكة الإنترنت وحصد ملايين المشاهدات بعد طرحه أمس الاثنين.

ويبين الإعلان الجديد المزيد من الفوضى والصراع بين الوحش أسود اللون المخيف "فينوم" وغريمه الوحش الآخر، على عكس الإيقاع الأقل هدوءا للإعلان الأول الذي طرح قبل شهرين.


ويواصل الممثل البريطاني، توم هاردي، لعب دور البطولة في الجزء الثاني بتجسيده لدور المحقق التلفزيوني الناجح "إيدي بروك"، الذي يلتصق به كائن فضائي يدعى "فينوم" (سم) يعيش بداخله ويبدآن سويا رحلة صداقة طريفة يتخللها صراع مستمر بين رغباتهما المتناقضة.
ويعد الممثل الأمريكي وودي هاريلسون، المعروف بأداء الأدوار غريبة الأطوار على مدار مشواره الفني الطويل، مفاجأة الجزء الثاني من فيلم "فينوم"، والذي يجسد دور القاتل المتسلسل "كليتوس كاسادي" الذي يتحول إلى الوحش عدو "فينوم"، الأكثر ضراوة منه.

وحقق الإعلان الجديد للجزء الثاني من فيلم "فينوم" بعنوان "Venom: Let There Be Carnage" 13 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات حتى لحظة كتابة هذه السطور، كما أنه تصدر محرك البحث الأمريكي "غوغل".


من المقرر عرض فيلم "Venom: Let There Be Carage" في دور العرض السينمائي في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعرض الجزء الأول من "فينوم" في عام 2018، وحقق 856 مليون دولار على مستوى العالم.

#فيلم فينوم #مارفل #توم هاردي #ايدي بروك #فينوم

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