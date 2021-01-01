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أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر



بيروت/سما/

علّق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على أحداث خلدة التي وقعت يوم أمس جنوبي العاصمة بيروت، مؤكدا أن "نزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية".

وفي خطاب متلفز، قال نصر الله عن أحداث خلدة التي قتل خلالها 5 أشخاص وأصيب 10 آخرين: "نحنا ما عنا دم بروح على الأرض".

وأضاف: "لن نذهب إلى حيث يريد العدو فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية".

وتابع أن "هناك من يسعى لاستقدام السلاح لقتالنا".

ولفت إلى أن "جر حزب الله إلى حرب داخلية مبني على معطيات بدأت من احتجاز (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري الذي كان الهدف منه إشعال الحرب الأهلية".

واندلعت اشتباكات في 1 أغسطس الحالي بين عناصر من "حزب الله" وعشائر عرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل مساء 31 يوليو على خلفية ثأر.

#حسن نصر الله #خلدة #حزب الله

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