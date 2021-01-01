الراصد الجوي يتحدث عن الموجة الحارة في فلسطين.. ومتي ستبلغ ذروتها ؟

غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء ، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً خلال الأيام القادمة.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن :" درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها حتى الجمعة لتبلغ الكتلة الحارة ذروتها، ويستمر تأثيرها بشدة متفاوتة خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف:" سيكون التأثير المُباشر لهذه الكتلة، في الأجزاء الشرقية والداخلية من فلسطين؛ وذلك لأن الهواء الحار قادم من شرق المنطقة (من شبه الجزيرة العربية)، ويكون ارتفاع الحرارة محدود في الشريط الساحلي، لكن مع رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحرارة".

وتابع: "درجات الحرارة ستتجاوز 40 في أريحا والأغوار والبحر الميت، وتكون ما بين 33-38 في بقية المناطق ، بينما لا تتجاوز بداية الثلاثينيات في السواحل وقطاع غزة وتكون رطوبة نسبية مرتفعة".

وأوضح، أن هذه الموجة ناتجة عن كتلة هوائية مدارية رطبة تُسبب موجة من الأمطار الصيفية جنوب شبه الجزيرة العربية واندفاع لكتلة هوائية باردة نحو وسط وجنوب أوروبا وبالتالي تصبح منطقة شرق المتوسط منطقة نفاذ للهواء الحار ليمكث فوق المنطقة من نهاية الأسبوع الجاري وحتى مُنتصف الأسبوع المقبل.