وفد سعودي يزور طهران

طهران/سما/

ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان أن وفدا سعوديا سيزور طهران لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني نظام الدين موسوي، بأن 73 دولة أعلنت استعدادها لحضور مراسم أداء رئيسي اليمين.



وفي تصريحات للصحفيين قال نظام الدين موسوي: "115 مسؤولا رسميا من 73 دولة في العالم أعلنوا استعدادهم لغاية الآن للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب"، موضحا أنه "سيحضر المراسم 10 رؤساء دول، و20 رئيسا للبرلمان، و11 وزيرا للخارجية، و10 وزراء آخرين، ومندوبي رؤساء حكومات، ونواب رؤساء برلمانات".

وأضاف موسوي: "سيشارك مسؤولو 11 منظمة دولية وإقليمية، ومندوب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ورئيس أوبك، ومسؤولين من "IPU" والاتحاد الأوروبي وأوراسیا واتحاد برلمانات الدول الإسلامية والاسيوية ومنظمة "إيکو" و"سیکا" وD8".

وأشار إلى أنه سيتم وفقا للدستور إجراء عدة مراسم، وهي مراسم التنفيذ من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، ومراسم أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب، ومن ثم منح الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي للتشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها تتولي الحكومة الجديد مهام الأمور.

وصرح بأنه وبعد مراسم التنفيذ لتولي منصب الرئاسة سيتم أداء اليمين للرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي يوم الخميس وفقا للمادة 121 من الدستور بحضور رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور.