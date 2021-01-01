وفاة شاب من جنين جراء ضربة شمس خلال عمله في أبو سنان

الجليل/سما/

توفي الشاب رشيد حسن يونس أبو مويس (19 عاما)، ، في بلدة أبو سنان، الثلاثاء، متأثرا بإصابته الخطيرة، جرّاء ضربة شمس طاولته خلال عمله، إثر ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وجاء في التفاصيل أنّ الشاب من قرية المغير الواقعة جنوب شرق مدينة جنين، وتعرض لضربة شمس خلال عمله في أحد الحقول القريبة من أبو سنان.

وقال مركز "حيّان" الطبيّ في بيان، إن طاقما للعلاج المكثف "قدّم العلاج الأولي لشاب... بعد تعرضه لضربة شمس في قرية أبو سنان، وقد وصفت حالته بالخطيرة".

وأضاف البيان، أنه "بعد تقدم العلاج الأولي وإيصال الشاب لجهاز تنفس اصطناعي، تم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبيّ للجليل في نهاريا"، لاستكمال تلقي العلاج؛ ليتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.

جاء ذلك فيما توقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء، ويسود جو حار جدا حتى في المناطق الجبلية وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من خمس درجات مئوية.

كما حذّر من نشوب حرائق ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس. الحرارة ستكسر حاجز الخمسة وأربعين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت وأريحا. مع ساعات المساء والليل يعتدل الجو نسبيا مع حرارة مرتفعة نسبيا. ويحذّر من التعرّض المباشر لأشعة الشمس وننصح بتناول كميات من السوائل والماء.