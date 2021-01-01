كابينيت كورونا: فرض الكمامات على المتجمهرين بأماكن مفتوحة وتشديد قيود "الشارة الخضراء"

القدس المحتلة/سما/

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابنيت كورونا)، مساء الثلاثاء، فرص ارتداء الكمامات الواقية على المتجمهرين في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى تشديد قيود "الشارة الخضراء"، في ظل الارتفاع الحاد بالإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 2,052 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,495، إثر تسجيل 18 حالة جديدة منذ الأحد.

وتأتي هذه المعطيات بعد إجراء نحو 69 ألف فحص جديد لتشخيص الإصابات بكورونا، منذ منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، إذ بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 3.1%. فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بكورونا 22,727 حالة.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 433 حالة؛ 221 منهم بحالة خطيرة، ومن بينهم 47 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 54 حالة بـ"الحرجة".

وأفادت الوزارة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 142,334.