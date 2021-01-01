داخلية غزة تصدر تصريحاً عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة/سما/

أصدر وكيل وزارة الداخلية في غزة، اللواء ناصر مصلح، مساء يوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً، بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة - "توجيهي" 2021.

وقال مصلح، في تصريحٍ صحفي: "إننا نتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا"، مُؤكّداً على أنّ هذا النجاح يعبّر عن الإصرار الكبير من شعبنا على التقدم في المجالات كافة لتحقيق تطلعاته في نيل الحرية والخلاص من الاحتلال.

وبما يتعلق بالتقييم العام للأجواء التي سادت اليوم، أشاد اللواء مصلح بالالتزام العالي من أبناء شعبنا بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار، ما جعل هذا اليوم يمر بأبهى صورة.





كما توجه بالشكر الجزيل لجميع أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، التي عملت بكل جدّ من أجل تحقيق ذلك، وواصلت عملها في هذا اليوم لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم وتوفير الأجواء بما يليق بشعبنا وبهذه المناسبة الوطنية، وفي مقدمة تلك الأجهزة جهاز الشرطة، والعلاقات العامة والإعلام المركزية بالوزارة، ووحدة التنسيق الفصائلي.





