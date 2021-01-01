  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تصدر تصريحاً عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر تصريحاً عقب إعلان نتائج الثانوية العامة



غزة/سما/

أصدر وكيل وزارة الداخلية في غزة، اللواء ناصر مصلح، مساء يوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً، بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة - "توجيهي" 2021.

وقال مصلح، في تصريحٍ صحفي: "إننا نتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا"، مُؤكّداً على أنّ هذا النجاح يعبّر عن الإصرار الكبير من شعبنا على التقدم في المجالات كافة لتحقيق تطلعاته في نيل الحرية والخلاص من الاحتلال.

وبما يتعلق بالتقييم العام للأجواء التي سادت اليوم، أشاد  اللواء مصلح بالالتزام العالي من أبناء شعبنا بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار، ما جعل هذا اليوم يمر بأبهى صورة.


 
كما توجه بالشكر الجزيل لجميع أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، التي عملت بكل جدّ من أجل تحقيق ذلك، وواصلت عملها في هذا اليوم لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم وتوفير الأجواء بما يليق بشعبنا وبهذه المناسبة الوطنية، وفي مقدمة تلك الأجهزة جهاز الشرطة، والعلاقات العامة والإعلام المركزية بالوزارة، ووحدة التنسيق الفصائلي.


 
 

#الداخلية بغزة #نتائج الثانوية العامة #اعلان النتائج

الأكثر قراءة اليوم

تحميل نتائج الثانوية العامة توجيهي 2021 في غزة

صور: مواطن يهدي ابنته سيارة حديثة بعد نجاحها في التوجيهي

طالع اسماء العشرة الاوائل في الثانوية العامة على مستوى فلسطين ..

النخالة: لهذا السبب لا مصالحة بين فتح وحماس!!!

اعلام إسرائيلي يكشف آخر التطوارت في ملف المنحة القطرية..

رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال عبر الوسيط المصري على ما يحدث في الشيخ جراح

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

الأخبار الرئيسية

بينت

كيف تستنفد إسرائيل البعد الدولي والدبلوماسي لتفعيل الاستراتيجية البحرية؟

6

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

غانتس

غانتس: "سنعمل على استعادة الجنود الأسرى.. ومستعدون لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة"

توجيهي

رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2021 في قطاع غزة والضفة الغربية

الاتحاد الاوروبي

إسرائيل تحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية