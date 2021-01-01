"إسرائيل" تفرض الحجر الصحي على الوافدين من 18 دولة

القدس المحتلة/سما/

فرضت إسرائيل الحجر الصحي الإلزامي 14 يوما على الوافدين من 18 دولة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تحذير سفر قالت فيه إن جميع القادمين من 18 دولة يجب أن يخضعوا لحجر صحي كامل لمدة 14 يوما اعتبارا من 11 أغسطس، بغض النظر إن كانوا مطعمين ضد كورونا أم لا.

وبين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وأيسلندا واليونان وأوكرانيا وبوتسوانا وبلغاريا وتنزانيا وملاوي ومصر والتشيك وكوبا ورواندا وتونس وإسواتيني.

وأضيفت هذه الدول إلى قائمة تضم 24 دولة أخرى ذات قيود سفر مختلفة بسبب الجائحة، تشمل المملكة المتحدة والبرازيل والهند وروسيا وتركيا.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 3834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي بعد تسارع الإصابات الجديدة على مدار شهر.

وتلقى أكثر من 57 بالمائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من لقاح "فايزر".