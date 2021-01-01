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ليفربول يخطط لمكافأة صلاح براتب قياسي

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخطط لمكافأة صلاح براتب قياسي



وكالات

كشف موقع "ليفربول إيكو" البريطاني اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ليفربول تنوي مكافأة النجم المصري محمد صلاح بمنحه عقدا محسنا خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في يونيو 2023.

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن محمد صلاح يحصل حاليا على راتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأن إدارة ليفربول تسعى الآن لمنحه عقدا جديدا سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.


وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما سبق للاعب المصري أن ألمح إلى إمكانية اللعب في الليغا الإسبانية مستقبلا، في حوار سابق.

يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) انتقل إلى صفوف ليفربول في عام 2017 قادما من نادي روما الإيطالي.

#ليفربول #محمد صلاح #مصر

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