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شاهد: هدف أسينسيو "الذهبي القاتل" في مرمى اليابان

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف أسينسيو "الذهبي القاتل" في مرمى اليابان



طوكيو/سما/

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم للرجال، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب فوزه على نظيره الياباني (1-0).

ويدين منتخب "فوريا لا روخا" بالفضل في انتصاره للاعبه ماركو أسينسيو، نجم فريق ريال مدريد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني للقاء، على ملعب "سايتاما 2002" بمدينة سايتاما.  

وضرب منتخب إسباني موعد في النهائي مع نظيره البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، بينما سيلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.

وكان منتخب البرازيل قد تغلب على نظيره المكسيكي بركلات الترجيح (4-1)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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