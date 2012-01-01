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أول امرأة في التاريخ تفوز بـ3 ميداليات ذهبية أولمبية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول امرأة في التاريخ تفوز بـ3 ميداليات ذهبية أولمبية



وكالات

أصبحت البولندية آنيتا فلودارتشيك أول رياضية في التاريخ تفوز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في نهائي مسابقات رمي المطرقة، التي جرت ضمن الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأحرزت البطلة البولندية المركز الأول، برمية بلغت مسافتها (78.48) متر، تاركة الميدالية الفضية للصينية وانغ تشينغ، التي وصلت رميتها في محاولتها الأخيرة إلى مسافة 77.03 متر، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البولندية الأخرى مالوينا كوبرون، التي سجلت مسافة (75.49) متر.



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ونجحت آنيتا فلودارتشيك (35 عاما) بطلة العالم 4 مرات وبطلة أوروبا عدة مرات، في أن تكون أول رامية تتجاوز مسافة 80 مترا؛ كما أنها كانت الأفضل في الجولة التأهيلية (76.99 مترا). ، لتفوز بلقبها الأولمبي الثالث على التوالي، بعد ذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد "ريو 2016".

وحصلت بولندا بذلك على الميدالية الذهبية الثانية لها حتى الآن في هذه الدورة، إضافة إلى ميداليتين فضيتين وبرونزيتين أيضا. 

#اولومبياد طوكيو 2020 #طوكيو #آنيتا فلودارتشيك #بولندا #الصين

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