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الأردن: لا نعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا نعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة



عمان /سما/

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أن "المملكة لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق القانون الدولي".

وقال الفايز في تصريح له إن "محاولات إخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تشكل جريمة حرب وجزء من المآسي التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على أن " الأردن سيبقى السند الذي لا يلين للفلسطينيين".

وتابع أن "إسرائيل لها مسؤوليات وفق القانون الدولي وقوانينها لا تنطبق على تلك المناطق".

وشدد على "موقف الأردن الثابت والدعم والراسخ بإسناد الفلسطينيين في تحقيق مطالبهم المشروعة، مدفوعا بالإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ومشروعية المطالب".

#الاردن #ضيف الله الفايز #الخارجية الاردنية #الأراضي الفلسطينية #القضاء الإسرائيلي #حي الشيخ جراح

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