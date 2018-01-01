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وزير الخارجية السعودية: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودية: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي



الرياض /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

وقال، أن "السعودية تناقش مع الولايات المتحدة، قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية".

وأضاف في تصريح لمركز أبحاث أمريكي عبر "الإنترنت"، أن "رسالة المملكة للحوثيين هي أنه يجب أن يوافقوا على الحوار وأن يكونوا جزءا من مستقبل اليمن"، موضحا، أن "التحدي الأكبر هو ضمان أن يكون أي اتفاق مع إيران ضامنا لمنعها من الحصول على سلاح نووي".

وفيما يتعلق بالأنباء حول تورط إيران أو حلفائها بحادثة الناقلة "أميرة الأسفلت" مقابل سواحل الإمارات، قال: "نرى تجرؤ إيران على التصرف بشكل سلبي في الشرق الأوسط، مما يعرض الشحن البحري للخطر، ويسلح الحوثيين ويسهم في المأزق السياسي في لبنان".

وأضاف: "في جميع أنحاء المنطقة، لا تزال إيران أكثر جرأة"، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن القوات المدعومة من إيران قد استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات.

وتابع: "إيران نشطة للغاية في المنطقة بتأثيرها السلبي".

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

#السعودية #الخارجية السعودية #ايران #الاتفاق النووي

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