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تمهيدًا للقاء وشيك بين بينيت وبايدن

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي نظيره الأميركي في واشنطن

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي نظيره الأميركي في واشنطن



القدس المحتلة / سما /

اجتمع المستشار الجديد للأمن القومي الإسرائيلي الدكتور آيال حولتا، اليوم الثلاثاء في واشنطن مع نظيره الأميركي جيك ساليفان. وهدفت الزيارة الاستباقية الى التمهيد لزيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بعد نحو أربعة أسابيع، بحسب النشر في موقع يسرائيل هيوم.

وبادر ساليفان الى تهنئة حولتا بالمنصب الجديد، وأكد سعيه الى العمل المشترك معه على تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة واسرائيل على كافة الأصعدة. كما شدد المسؤول الأميركي على أهمية الخطوات الإيجابية التي صادقت الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع على اتخاذها تعزيزاً للاقتصاد الفلسطيني وللعلاقات الثنائية مع الفلسطينيين التي تصب في نهاية الأمر نحو السلام والأمن والانتعاش الاقتصادي.

كما تناول الطرفان مسألة الزيارة الوشيكة الى واشنطن من جانب بنيت، حيث أبلغ ساليفان ضيفه أن الرئيس بايدن يتطلع الى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي في البيت الأبيض عما قريب.

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض فإن المسؤولين تناولا عدة قضايا على مستوى التحديات الإستراتيجية في المنطقة برز من بينها الدفع قدمًا بتطبيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية والإسلامية أضف الى التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين اسرائيل والأردن، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض.

 وفي غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان، اللواء أفيف كوخافي، اليوم مكالمة هاتفية مع الجنرال فرانك ماكنزي قائد سنتكوم بحث خلالها الجانبان الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وأوجه التعاون بين البلدين.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #نفتالي بينت #جو بايدن #آيال حولتا

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