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"فتح" تهنئ الناجحين في الثانوية العامة وتثمن جهود التربية والتعليم

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تهنئ الناجحين في الثانوية العامة وتثمن جهود التربية والتعليم



رام الله / سما /

 هنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الجنسين، وأثنت على اجتهادهم في تحصيل العلم الوافي الذي يمكنهم من الانتقال إلى مرحلة الدراسة الجامعية، وباركت لعائلاتهم في تذليل الصعاب وتمكينهم من تحقيق آمالهم على درب بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة بكفاءات علمية عالية المستوى.

وتمنت حركة "فتح"، للطلبة الذين لم يحالفهم النجاح، الاستمرار بإرادة عالية لتحقيقه في أول فرصة تالية.

وحيت الحركة جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وثمنت عطاءهم اللامحدود لإنجاح الموسم الدراسي وامتحانات الثانوية العامة، رغم الظروف الصعبة الدائمة والطارئة.

#حركة فتح #الثانوية العامة

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