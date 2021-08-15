أحكام وغرامات وتمديد توقيف وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسرى حمودي السعدي من جنين، بالسجن لمدة 12شهراً، إضافة الى غرامة مالية 2000 شيكل ، وبهاء محمد غوادره من يعبد جنوب جنين بالسجن لمدة خمس سنوات، إضافة الى غرامة مالية الفي شيكل، ومحمود ملش من مخيم الدهيشة في بيت لحم بالسجن لمدة 30 شهر وغرامة مالية قدرها 4 ألاف شيكل، وعايد حمد المصري من قرية عقابا قضاء طوباس بالسجن لمدة 6 أشهر.

كما حولت سلطات الاحتلال ،الأسرى: صقر شبيطة من بلدة عزون بمحافظة قلقيلية للاعتقال الاداي بعد قضائه محكوميته البالغة قرابة العام، فيما مددت اعتقال الأسير أحمد محمد دبك من طوباس حتى يوم الخميس القادم لاستكمال التحقيق معه، وكان اعتقل أمس الاول ،مع 10 آخرين بعد إيقاف الحافلة التي كانوا يستقلونها على حاجز عسكري، وسلطان صافي من قرية خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل حتى تاريخ 29/9/2021 ، وكان قد اعتقل قبل شهرين، ويوسف أبو الهوى الذي حولته الى المحكمة المركزية لتقديم لائحة اتهام بحقه يوم الخميس القادم، ومحمد مصلح من بيت لحم حتى تاريخ 29/9/2021، و مصطفى دعامسة من مخيم الدهيشة حتى تاريخ 25/8/2021 ، وهو معتقل منذ 6 شهور وحسين إياس شاهين من مخيم الدهيشة حتى تاريخ 15/8/2021، وهو معتقل منذ 8 شهور.

الى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسرى حسام الحج حسن من قلقيلية بعد اعتقال دام عامين وإسلام غتيت وأسامة عبده شرط الإبعاد عن الشيخ جراح لمدة 12 يوماً وعدم التواصل فيما بينهما .