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النيابة تثمن دور الجهات الحكومية في ضبط ومتابعة الميدان

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة تثمن دور الجهات الحكومية في ضبط ومتابعة الميدان



غزة / سما /

تقدمت النيابة العامة بجزيل شكرها ووافر تقديرها لأبناء الشعب الفلسطيني لالتزامهم المشرف بأحكام القانون وعدم تجاوزه في مظاهر الاحتفال بمناسبة نجاح طلاب الثانوية العامة، مؤكدةً أنه لم تسجل سوى حالة واحدة لإطلاق النار في قطاع غزة.

وثمنت النيابة العامة دور وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الشرطة وإدارة المباحث العامة، على جهودهم الدؤوبة والمستمرة في الضبط الإداري ومتابعة الميدان ونشر العناصر الشرطية والأمنية، الأمر الذي ساهم في الحد من ظاهرة إطلاق النار وضبط الشارع.

وأشادت بدور المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، والعلماء والخطباء وكامل مكونات مجتمعنا الفصائلية والمؤسساتية والعشائرية، على دورهم المبادر في توعية أبناء الشعب من مخاطر هذه الظاهرة وسلبياتها.

وباركت النيابة العامة لطلبة الثانوية العامة تفوقهم ونجاحهم في هذه المحطة المهمة من مسيرة العلم والحياة، وتتمنى لهم مزيداً من النجاحات والإبداع في خدمة أبناء وطننا الحبيب فلسطين.

#النيابة العامة #الشعب الفلسطيني #نتائج الثانوية العامة #قطاع غزة

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