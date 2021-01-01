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بعد الاحتفال بالنتائج.. الدعليس يشكُر المواطنين لالتزامهم بالقانون

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الاحتفال بالنتائج.. الدعليس يشكُر المواطنين لالتزامهم بالقانون



غزة / سما /

توجه رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. "عصام الدعليس" بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني في ربوع الوطن لالتزامهم بالقانون وحرصهم على تقديم صورة جميلة ومشرفة خلال احتفالهم بنتائج الثانوية العامة، التي تم إعلانها صباح اليوم.

وقال الدعليس في تصريح صحفي، "نثمن عمل الجهات الحكومية التي عملت بجدية وكانت على قدر المسؤولية وصولاً لهذا اليوم، من خلال السعي الدؤوب وتكاتف الجهود لمنع حدوث أيّ مخالفات أو منغصات يمكن أن تعكر صفو فرحة النجاح وتحولها لأحزان بإطلاق الرصاص واستخدام المفرقعات".

وأبرق بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني على التزامهم التام بالتوجيهات والارشادات، وللفصائل وللمؤسسات المحلية التي عملت جنباً إلى جنبٍ مع الجهات الحكومية لتعزيز هذا الالتزام.

وأضاف الدعليس "لقد شكل هذا اليوم البهيج يوماً وطنياً وحدوياً عمَّت فيه الفرحة ربوع فلسطين، وإذ أتقدم بالتهنئة مجدداً لأبنائنا الناجحين، متمنياً لهم التوفيق والسداد؛ فإنني أدعو بالنجاح لمن لم يحالفهم الحظ وأحثهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد".

ووجه رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، بتهنئة خاصة للناجحين من أبناء الشهداء والأسرى، الذين كان نجاحهم وتفوقهم رسالة عزيمة وإصرار، رغم ألم الفقد والغياب، ليثبتوا للمحتل أننا شعب لا يعرف معنى الانكسار والخنوع.

#عصام الدعليس #لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #نتائج الثانوية العامة

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