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لجنة إسرائيلية خاصة تنظر في تثبيت الحكم المؤبد 3 مرات بحق الأسير محمد اغبارية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة إسرائيلية خاصة تنظر في تثبيت الحكم المؤبد 3 مرات بحق الأسير محمد اغبارية



القدس المحتلة / سما /

 تجتمع لجنة استئناف خاصة إسرائيلية داخل محكمة صلح الرملة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة والنظر في تثبيت الحكم المؤبد 3 مرات الصادر بحق الأسير محمد اغبارية (53 عامًا) من سكان بلدة المشيرقة بمدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

وكان الأسير اغبارية حكم إلى جانب شقيقه إبراهيم، بالسجن المؤبد 3 مرات و16 عامًا إضافية لكل منهما، بتهمة المشاركة في عملية قتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992.

وستنظر اللجنة في إمكانية تثبيت الحكم أو تخفيفه.

وعبرت عائلة جندي إسرائيلي قتل في تلك العملية، عن غضبها من عقد الجلسة، داعيةً لإبقائه في السجن ورفض الإفراج عن أي من هذه الخلية.

وطالبت برفض إبداء أي تعاطف معه وأن يبقى في السجن حتى آخر يوم في حياته، مشيرةً إلى أنها خاطبت وزير القضاء ورئيس جهاز الشاباك ووزير الجيش، رفضًا لعقد هذه الجلسة والنظر في تخفيف الحكم.

#اسرائيل #الأسير محمد اغبارية

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