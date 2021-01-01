3 إصابات نتيجة إطلاق النار والمفرقعات في طولكرم

طولكرم / سما /

وصل مشفى طولكرم الحكومي، الثلاثاء، 3 إصابات نتيجة إطلاق النار والمفرقعات احتفالا بإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وصل بلاغ لعمليات شرطة المحافظة حول وصول 3 إصابات إحداها لفتاة عمرها 29 عاما مصابة برصاص بالكتف نتيجة رصاصات عشوائية، والإصابة الثانية لشظية بالوجه لشخص عمره30 عاما وأخرى لشاب عمره17 عاما أصيب بشظية بالعين نتيجة إطلاق العاب نارية مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، ووصفت الإصابات بالطفيفة، ونقلت على أثرها إلى مستشفى طولكرم الحكومي،

وأكدت الشرطة أنها فتحت ملفا بالتحقيق في ملابسات الحادث.