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قطر تصدر بيانا بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تصدر بيانا بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية



الدوحة /سما/

علقت قطر، على حادث الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب بالقرب من سواحل سلطنة عمان.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، "عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، معبرة في الوقت ذاته عن أملها في الاحتكام إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء في المستقبل بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان، "رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها تعطيل سلامة وأمن النقل البحري الدولي وإعاقة حركة السفن والناقلات"، مشددا على ضرورة التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".

#قطر #سفينة اسرائيلية #اسرائيل #ايران

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