روحاني: إسرائيل حصلت على أسرارنا النووية وسلمتها لترامب

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في خطابه الأخير أمام وزراء الحكومة الإيرانية، ليلة الاثنين: إن "إسرائيل استولت بالفعل على الأرشيف النووي الإيراني، كما كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو في عام 2018".



وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أضاف روحاني، أن الإسرائيليين أخرجوا الأسرار من بلاده وسلموها إلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي.



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، أكد في مؤتمر صحفي عام 2018 أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي أكمل عملية "جريئة ومعقدة" في طهران أدت إلى مصادرة 100 ألف وثيقة حول البرنامج النووي الإيراني.



وقال نتنياهو في ذلك الوقت: إن الوثائق الموجودة في الأرشيف تتعلق بأنشطة إيران قبل الاتفاق النووي لعام 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة، وتُلقي الضوء على ما وصفه "بمحاولات إيران لخداع المجتمع الدولي بشأن تطلعاتها النووية".



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يتلقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء المقبل، المباركة الرسمية من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعديد من الدبلوماسيين الأجانب.



ووفقًا للصحيفة، من المقرر أن يؤدي رئيسي، يوم الخميس المقبل، اليمين الدستورية كرئيس لإيران، ومن المتوقع أن يحضر المراسم عشرات المبعوثين الأجانب.