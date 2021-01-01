"هنية" يكرم أوائل الثانوية العامة في محافظات غزة

غزة /سما/

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أوائل الثانوية العامة ٢٠٢١، في مدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور د. عبد القادر أبو علي مدير مديرية التربية والتعليم بغزة.

وقدم عبد السلام هنية التهاني للمتفوقات الحاصلات على الترتيب الأول على مستوى الوطن، وأعلن عن انطلاق زيارات التكريم في محافظات غزة، وتقديم مكافأة مالية قيمتها (٣٠٠) دولار.

بدوره شكر د. عبد القادر أبو علي مدير مديرية التربية والتعليم بغزة، جهود عبد السلام هنية ومبادرته لتكريم أوائل الطلبة والمساهمة في دعم المسيرة التعليمية.

وجرى تكريم أوائل الطلبة في مدينة غزة كل من: الأولى على مستوى فلسطين في الفرع الشرعي صفاء خلف بمعدل (٩٩.٩)٪.

والأوائل على الفرع الأدبي بمعدل (٩٩.٧)٪ : أسيل الحلبي - منة الله البطة، وعلى الفرع العلمي بمعدل (٩٩.٧) ٪ : إسلام الهبيل- ٱية إسماعيل - وفاء فارس.