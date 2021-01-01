الهباش يلتقي في القاهرة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد

القاهرة /سما/

التقى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، حيث بحث معه سبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات الدعوية والقضائية وغيرها من القضايا المشتركة .

جاء اللقاء على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي السادس الذي تنظمة دار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

وقدم الهباش خلال اللقاء شرحًا عن الأوضاع في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وتواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين وبحماية من قبل شرطة الاحتلال .

من جانبه رحب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بالتعاون مع المؤسسات الدينية في فلسطين انطلاقًا من أن مدينة القدس هي القضية الأساسية لكل المسلمين في العالم .