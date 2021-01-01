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الخارجية: نرفض افتتاح جمهورية سلوفاكيا معهدا ثقافيا لها في القدس المحتلة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نرفض افتتاح جمهورية سلوفاكيا معهدا ثقافيا لها في القدس المحتلة



رام الله /سما/

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإعلان وزير الخارجية السلوفاكي ايفان كورتشيك، نية وزارته افتتاح معهد ثقافي لها في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكيل الوزارة أمل جادو، في اتصال هاتفي أجرته اليوم الثلاثاء، مع المدير السياسي في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية السفير رومان بوجيك، إن هذا الإعلان مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولموقف الاتحاد الأوروبي الموحد حول مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن الإعلان لا يخدم جهود إحياء عملية السلام في المنطقة، ويشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها لضم وتهويد المدينة المحتلة.

وطالبت جادو الجانب السلوفاكي بالتراجع عن هذا القرار، امتثالا للقانون الدولي وللموقف الأوروبي الموحد حول مدينة القدس.

#الخارجية والمغتربين #القيادة الفلسطينية #سلوفاكيا #اسرائيل

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