اعتماد المبادئ الأولية للبدء في تنفيذ المشروع الزراعي في موريتانيا

رام الله /سما/

أبرمت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الفلسطينية اتفاق مبادئ حول بنود تنفيذ مشروع حول زراعة الخضراوات في موريتانيا.

ويتضمن الاتفاق خطة تنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع توضح التفاصيل والآليات الدقيقة حوله.

وقد اعتمد كلّ من السفير عماد الزهيري المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبد الله لحلوح، بنود التنفيذ بصفتهم أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع، ووجهوا لجنة تسيير المشروع للشروع بالتنفيذ وفقا للخطة.

وكان الطرفان قد وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمكين موريتانيا من الاستفادة من الخبرة الفلسطينية في مجال زراعة الخضراوات، وذلك ضمن رؤية البنك الإسلامي للتنمية المتمثلة في منهج تبادل المعارف والخبرات بين دول المنظمة المختلفة . Reverse Linkage

ومن المقرر الشروع مباشرة في تنفيذ الخطة حيث يتوجه وفد الخبراء الزراعيين إلى موريتانيا فور الانتهاء من الإجراءات اللوجستية لتقديم خبرتهم العملية لنظرائهم الموريتانيين، بالإضافة إلى تقديم تدريب عمليّ لتحقيق المنفعة المستمرة.

يشار إلى أن هذا المشروع هو استمرار لمشاريع الوكالة ضمن جهودها لتعزيز مبدأ الترابط العكسي Reverse Linkage والتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب، وذلك بهدف تعزيز دور دولة فلسطين على الساحة الدولية، وترسيخ صورتها كدولة مساهمة في تنفيذ الخطط الإنمائية الدولية، تقدم خبرات أبنائها المميزة والمتنوعة لتحقيق أهداف التنمية الدولية في مناطق مختلفة من العالم.