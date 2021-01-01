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الإطفاء الإسرائيلي: لا يمر يوم دون حرائق “متعمدة” بمستوطنات الضفة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإطفاء الإسرائيلي: لا يمر يوم دون حرائق “متعمدة” بمستوطنات الضفة



القدس المحتلة /سما/

قال مسؤولون في فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمر يوم دون تسجيل حرائق “تتم بشكل متعمد”، إلى جانب عشرات الحرائق التي تنشب بسبب درجات الحرارة، في كافة مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب نفس المصادر- كما ذكر موقع “واي نت” العبري- فإن هناك قفزة مقلقة في عدد الحرائق بمستوطنات الضفة الغربية، وسط توقعات بزيادة عددها بحلول نهاية العام مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة.

ولم تحدد تلك المصادر فيما إذا كانت الحرائق المتعمدة من فلسطينيين أو من قبل مستوطنين، مشيرةً إلى أن تلك الحرائق تشكل خطرًا على الأرواح.

ووفقًا لذات المصادر، فإن الحرارة في الأيام المقبلة ستكون حارة، ولذلك يتوقع انتشار المزيد من الحرائق.

وفي 2020، سجل اندلاع 6400 حريق، في حين أنه منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن تم التعامل مع 6071 حدثًا، ومن المتوقع أن تزداد الأرقام بشكلٍ كبير حتى نهاية العام.

#اسرائيل #حرائق #المستوطنات الإسرائيلية

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