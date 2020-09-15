التماس “للعليا الإسرائيلية” للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

رام الله /سما/

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الثلاثاء، بالتماس لـ”المحكمة العليا الإسرائيلية” في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين المضربين محمود وشقيقه كايد الفسفوس من بلدة دورا بالخليل، حيث يخوضان إضرابًا عن الطعام لليوم 20 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه ووفقاً لعائلة الأخوين فسفوس، فإن سلطات الاحتلال تحتجز حالياً الأسير كايد بعزل “نيتسان الرملة”، أما شقيقه محمود فقد جرى نقله إلى ما يسمى “عيادة سجن الرملة”، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي.

وأضافت أن الأسير محمود معتقل منذ تاريخ 15/9/2020 وشقيقه كايد منذ تاريخ 17/10/2020، وكلاهما جرى اعتقالهما سابقاً عدة مرات.

ومن الجدير ذكره أنه إلى جانب الأخوين فسفوس، يواصل 14 أسيراً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لمدد مختلفة، تنديداً باعتقالهم الإداري وسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، بلا تهم وبذريعة الملف السري، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل والذي يخوض معركته منذ 23 يوماً، كما يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، ضد سياسة عزله الانفرادي.