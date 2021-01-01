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هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز بين جديد وتجديد

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز بين جديد وتجديد



رام الله /سما/

مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينين، حيث كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال تموز الماضي 98 أمراً، من بينهم 38 أمرا جديدا، و60 أمر تجديد.

وأوضحت الهيئة بأن القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري، تعود إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، وما زالت إسرائيل تطبقة على الأسرى الفلسطينيين، في ظل سياسات تنكلية، منافيةً كل القوانين والأعراف الدولية، لافتةً إلى أن العدد الحالي للأسرى المعتقلين إداريًا نحو (540) معتقلاً.

واستنكرت الهيئة ما تقدم عليه سلطات الاحتلال من سياسات ممنهجة وقاسية بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال إصدار المزيد من الأوامر العسكرية، والتي حولتها إلى عقاب جماعي لهم ولعائلاتهم.

#الاعتقال الاداري #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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