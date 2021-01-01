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بينت متوعدا إيران: زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط انتهى!

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت متوعدا إيران: زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط انتهى!



القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في رسالة لإيران، أن "زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك انتهى".

وقال نفتالي بينيت خلال تفقده مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية: "نعمل على حشد العالم، ولكن في موازاة ذلك نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا"، لافتا إلى أن "إيران تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا".

وأضاف بينيت:"فور الهجوم الإيراني على السفينة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول أخرى، ولا يساور أحد الشك في هوية الطرف الذي يقف وراء هذا الحدث ولكننا قدمنا أدلة قاطعة لتأكيد ذلك".

وأكمل: "في موازاة ذلك، للأسف الشديد، ممثل عن الاتحاد الأوروبي ينوي حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي..رئيسي هو أكثر رئيس إيراني تطرفا حتى اليوم والمنافسة في هذا المجال قاسية، وأدعو من هنا الاتحاد الأوروبي..فلا يمكن الحديث عن حقوق الانسان وفي موازاة ذلك تكريم قاتل وجلاد قام بتصفية المئات من المعارضين للنظام الإيراني".

وشدد نفتالي بينيت على أنه "يجب على الإيرانيين أن يفهموا بأنه لا يمكن الجلوس بكل راحة بطهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك، فهذا الأمر قد انتهى".

واستطرد: "الزيادة الملموسة في ميزانية الدفاع وفي ميزانية الجيش التي مررناها هذا الأسبوع تعكس ذلك، والخطابات لا تكفي في مواجهة إيران..نحن نحتاج لجيش قوي ومن أجل ذلك يجب استثمار موارد كثيرة ونحن نفعل ذلك".

وكان بينيت قد تفقد اليوم مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية برفقة رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع، الفريق أفيف كوخافي، واستمع إلى إيجازات قدمها قائد المنطقة العسكرية الشمالية، اللواء أمير برعام، ورئيس هيئة العمليات الحربية اللواء عوديد بسيوك حول تقييم الوضع في الجبهة الشمالية.

كما استمع رئيس الوزراء لإيجازات حول جهوزية جيش الدفاع في هذه الجبهة وحول الأوضاع في لبنان وسوريا.

#رئيس الوزراء الاسرائيلي #نفتالي بينت #اسرائيل #ايران #الشرق الاوسط

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