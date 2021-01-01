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السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم



القاهرة /سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وتابع الرئيس أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، حسب بوابة الأهرام المصرية.

وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف".

وتابع السيسي "أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز.. مش الدكتور مدبولي".

وأوضح "محدش يقولي سعر الرغيف متقربش منه.. لأ هقرب منه".

وأكد السيسي أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

وأوضح السيسي أن الوجبات المدرسية تتكلف 8 مليارات جنيه سنويا، وتتحملها الدولة من ميزانيتها.

وافتتح الرئيس المصري اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية.

#عبد الفتاح السيسي #مصر #سعر رغيف الخبز المدعوم

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