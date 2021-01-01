إسرائيل تشارك في تطوير نظام اتصالات للقوات الجوية الألمانية

القدس المحتلة /سما/

وقعت شركتا الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) و"ESG" الألمانية اتفاق تعاون لتطوير نظام اتصال لصالح القوات الجوية الألمانية.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يعتمد النظام الجديد على نظام موجود في الشركة الإسرائيلية.



وقالت إن النظام الجديد سيوفر حلًا للتحديات المستقبلية لساحة المعركة، وينقل صورة استخبارية كاملة ودقيقة في الوقت الحقيقي.



وأضافت المجلة: "ولد التعاون بين الشركاتين (الإسرائيلية والألمانية) بسبب الحاجة التي نشأت في الجيش الألماني لتثبيت نظام اتصال يتيح إعطاء صورة كاملة للوضع، والتي يمكن مشاركتها في الوقت الحقيقي مع جميع منصات القتال- الجوية والبحرية والبرية".