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جمعية رجال الأعمال بغزة تهنئ الناجحين بالثانوية العامة للعام 2021

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

هنأت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء الناجحين بالثانوية العامة التوجيهي 2021.

وقال السيد علي الحايك رئيس الجمعية في بيان صحفي، إن تحقيق أبناء فلسطين هذه النسبة العالية من النجاح يدلل على تمسك أبناء شعبنا بمسيرة العلم والبناء على طريق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الحايك أن هذا التميز يستدعي من جميع الطلبة النجاح في اختيار تخصصاتهم والتفوق فيها وأن يكونوا قادة المستقبل مشيراً إلى أن الوطن يريد الطبيب والمعلم والمهندس ورجل الاقتصاد والمتخصص في كل مجالات العلوم وأصحاب الرسالات السامية والنافعة، لخدمة شعبنا العظيم الذي يستحق ذلك.

وأشاد الحايك بجهود أهالي الطلبة ووزارة ومديريات التعليم الذين عملوا على مدار العام متحدين كل الصعاب ومتخطين كل العقبات فكانوا اليوم شركاء في هذا النجاح.

وسئل الحايك المولى عز وجل أن يحفظ أبناء فلسطين وأن ينعم على شعبنا فرحة تحرير الأسرى والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

#جمعية رجال الأعمال #الناجحين #الثانوية العامة

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