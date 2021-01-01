الصحة الاسرائيلية : إضافة 18 دولة يلزم العائدون منها بالحجر

القدس المحتلة / سما /

طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، إضافة 18 دولة إلى قائمة الدول التي يُلزم العائدون منها، وبضمنهم الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا والذين تعافوا، بالدخول إلى حجر صحي. وفي حال مصادقة اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، لاحقا اليوم، على هذا الطلب فإنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

والدول التي طلبت وزارة الصحة إضافتها إلى القائمة، هي: أوكرانيا، إيطاليا، آيسلاندا، أسواتيني، الولايات المتحدة، بوتسوانا، بلغاريا، ألمانيا، هولندا، تنزانيا، اليونان، ملاوي، مصر، التشيك، فرنسا، كوبا، رواندا وتونس. وطلبت الوزارة إزالة حزر سيشل وزامبيا وكوستاريكا وأوغندة وليبيريا وبنما وكينيا من القائمة.

وإثر هذه التغييرات، أصبح عدد الدول في القائمة 42 دولة. إلا أن وزارة الصحة معنية بإجراء تغيير شامل، بحيث تصبح العودة من معظم ملزمة بحجر صحي، واستثناء دول معدودة ستعرف كخضراء. ووفقا لخطة وزارة الصحة، ستصنف دول العالم كتلك التي يحظر السفر إليها، وأخرى خضراء بالإمكان السفر إليها بشكل حر، بينما باقي الدول تلزم العودة منها الدخول إلى حجر صحي.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع دخول طفرات أخرى إضافة إلى طفرة دِلتا لفيروس كورونا إلى إسرائيل، على خلفية انتشار موجة رابعة للفيروس مؤخرا.

وسيناقش كابينيت كورونا، خلال اجتماعه اليوم، إمكانية تقليص وتشديد تعليمات "الشارة الخضراء". ويتوقع أن توصي وزارة الصحة بتشديد "الشارة الخضراء"، بحيث تُفرض قيود وإلزام فحص الأولاد في أي مكان، وليس في أماكن يتجمع فيها أكثر من 100 شخص فقط.

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إلا أن أماكن مثل تجمعات تجارية ومكتبات عامة ومتنزهات لن تلزم بـ"الشارة الخضراء" كشرط للدخول إليها. كذلك ستوصي وزارة الصحة بدخول الذين تلقوا التطعيم إلى حجر صحي في حال خالطوا مريضا مؤكدة بكرورنا.

وذكرت معطيات وزارة الصحة أنه شُخصت 3818 إصابة بكورونا، أمس، وارتفاع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة إلى 221، بينهم 46 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6492 منذ بداية الجائحة.