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غزة: الشرطة تثمن التزام المواطنين بعدم إطلاق النار خلال نتائج التوجيهي

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة تثمن التزام المواطنين بعدم إطلاق النار خلال نتائج التوجيهي



غزة/سما/

ثمّن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح،  التزام المواطنين وحرصهم على تقديم أفضل صورة خلال احتفالهم بنتائج الثانوية العامة.

وأكد مدير الشرطة، أن هذا اليوم مثّل يوماً وطنياً بامتياز تكاثفت فيه جهود الجميع للخروج بأفضل صورة نحافظ من خلالها على أرواح أبنائنا ومواطنينا.

كما ثّمن حرص أبناء شعبنا على الاحتفال بالنتائج بوسائل شتى وطرق عدة بعيداً عن تعريض حياة الآمنين للخطر.


وتقدم مدير الشرطة بالتهاني والتبريكات إلى طلاب الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم ، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وكانت الشرطة الفلسطينية حذرت من إطلاق النار المفرقعات النارية خلال الاعن عن نتائج الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

#الشرطة #اطلاق النار #نتائج التوجيهي #اللواء محمد صلاح

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