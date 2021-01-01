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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء



غزة/سما/

Hعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات: الرابعة + الخامسة + السادسة حتى الرقم (40) من كشف رقم (26/ 2021)، داعية المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعابر لتسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.


 
للاطلاع على كشف المسافرين (26/ 2021): اضغط هنا

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