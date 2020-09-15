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هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للطعن بقرار الاعتقال الإداري بحق الأخوين المضربين محمود وكايد الفسفوس

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني، اليوم الثلاثاء، بالتماس للعليا الإسرائيلية في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين المضربين محمود وشقيقه كايد الفسفوس من بلدة دورا بالخليل، حيث يخوضان إضرابهما لليوم الـ20 على التوالي، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لعائلة الأخوين فسفوس، فإن سلطات الاحتلال تحتجز حاليا الأسير كايد بعزل "نيتسان الرملة"، أما شقيقه محمود فقد جرى نقله إلى ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحي.

وأضافت، ان الأسير محمود معتقل منذ تاريخ 15/9/2020 وشقيقه كايد معتقل منذ تاريخ 17/10/2020، وكلاهما جرى اعتقالهما سابقا عدة مرات.

يذكر أنه إلى جانب الأخوين فسفوس يواصل 14 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية لمدد مختلفة، تنديدا باعتقالهم الإداري وسياسة الاعتقال الإداري التعسفية بلا تهم وبذريعة الملف السري، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم، الذي يخوض معركته منذ 23 يوما، كما يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، ضد سياسة عزله الانفرادي.

#هيئة الأسرى

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