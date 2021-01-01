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القسام يبارك لأبناء الشهداء والأسرى نجاحهم في الثانوية العامة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يبارك لأبناء الشهداء والأسرى نجاحهم في الثانوية العامة



غزة/سما/

باركت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، للطلبة من أبناء قياداتها الشهداء والأسرى نجاحهم في الثانوية العامة:

وقالت كتائب القسام عبر الموقع الرسمي التابع لها، "في ساحات النزال مع الصهاينة أبدع آباؤهم من قادة ومجاهدي القسام، فقاوموا جيش الاحتلال بكل بسالة وصمود، حتى نالوا الشهادة بعد أن قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم فلسطين، واليوم يبدع أبناؤهم في ميادين العلم، فكانوا من المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة".

وأضافت: "فكثيرٌ هم أبناء الشهداء والأسرى الذين تفوقوا في الثانوية العامة، ورفعوا رؤوس أهليهم وخلدوا أسماء آبائهم الشهداء بتفوقهم الباهر ونجاحهم المتميز،، ومنهم:
صفاء البرغوثي ابنة الأسير القسامي القائد عبد الله غالب البرغوثي 98.3%

نور أبو هين ابنة الشهيد القسامي القائد يوسف أبو هين 98%

لينا أبو هين ابنة الشهيد القسامي أيمن أبو هين 97%

عبد الرحمن أبو بكرة ابن الشهيد القسامي يحيي جمعة أبو بكرة 96.6%

سارة ابنة الشهيد القسامي القائد جمال محمد الزبدة 95.3%

تسنيم فروانة ابنة الشهيد القسامي القائد محمود سمير فروانة 94.1%

بهية الزعبوط ابنة الشهيد القسامي وليد حمودة الزعبوط 94.1$

مي ومنى أبو العمرين ابنتي الشهيد القسامي همام محمد أبو العمرين 94%

عز الدين دلول ابن الشهيد القسامي أحمد يوسف دلول 93.1%

سندس الضاش ابنة الشهيد القسامي مازن أسعد الضاش 90.6%

شهد اشتيوي ابنة الشهيد القسامي أحمد رشدي اشتيوي 88.9%

نضال فرحات ابن الشهيد القسامي القائد نضال فتحي فرحات 88%

ملاك الجعبري ابنة الشهيد القسامي القائد أحمد سعيد الجعبري 86.6%

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